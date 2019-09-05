35 регионов представят свою продукцию на IX Международной Покровской ярмарке

Началась подготовка к IX Международной Покровской ярмарке. Продавцы из 35 регионов России представят свою продукцию. До проведения в Тамбове мероприятия осталось чуть больше месяца. За две недели в Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг поступило порядка 400 обращений от желающих принять участие в ярмарочной торговле.

Так, представить свои товары на ярмарке уже готовы представители из Адыгеи, Белоруссии, Башкортостана, Алтайского края, Астраханской, Вологодской, Кабардино-Балкарии, Ивановской, Кировской и других областей. Как напоминает ГТРК "Тамбов", прием заявок заканчивается 27 сентября.

Отметим, что на Международной Покровской ярмарке места для продажи товаров предоставляются бесплатно, заявили представители администрации Тамбова.