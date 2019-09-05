Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 13-летней Насте Гарбузовой из города Семикаракорска Ростовской области.

У девочки тяжелое заболевание – аутоиммунный энцефалит, это опасное осложнение перенесенной вирусной инфекции. На протяжении восьми лет Настя страдает от мучительных судорожных приступов, лечение помогает лишь на время, и приступы возобновляются. После курса инъекций иммуноглобулина приступы удалось купировать, но оплатить продолжение терапии родителям не по силам – лекарство дорогое, государство его оплачивает только инвалидам-льготникам, а Настю таковой не признали.

Из письма Ильи Гарбузова, папы Насти: "В пять лет дочка перенесла тяжелую вирусную инфекцию, после которой возникли осложнения и начались судорожные приступы. Насте назначили противосудорожные препараты, и приступы удалось купировать. Но через пять лет все вернулось, приступы проходили тяжело, Настя теряла сознание. Нас направили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. Дочку обследовали и диагностировали аутоиммунный энцефалит, назначили курсовую терапию иммуноглобулином. После первого курса, который провели в РДКБ, все симптомы исчезли. Сейчас нужно начинать второй курс, но купить лекарство самим нам не по силам. Бесплатно его выдают только федеральным льготникам, а нам отказали в инвалидности. Состояние Насти быстро ухудшается: снова начались приступы эпилепсии, сначала раз в неделю, сейчас учащаются и становятся все тяжелее. После каждого приступа дочка лежит без сил, она дезориентирована, ничего не может делать. Помогите нам, пожалуйста, оплатить курс лечения!"

Для спасения Насти Гарбузовой не хватает 191 902 руб.

Детский невролог Областной детской клинической больницы Екатерина Синявская (Ростов-на-Дону): "При Настином заболевании иммунная система атакует собственные нервные клетки. Девочке необходимо два-три раза в год проходить лечение иммуноглобулином. Без соответствующего лечения болезнь будет прогрессировать, начнется разрушение клеток головного мозга".

Стоимость лекарства 295 111 руб.

15 220 руб. собрано на благотворительной ярмарке в рамках праздника "Сила знаний" в Левенцовском районе (Ростов-на-Дону).

32 889 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР".

55 100 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 191 902 руб.

ПОМОЧЬ НАСТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,550 млрд руб. В 2019 году (на 29 августа) собрано 926 267 506 руб., помощь получили 1260 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.