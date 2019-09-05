Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Об этом сообщает издание New Zeland Herald. Ученые более года исследовали шотландское озеро Лох-Несс и не нашли доказательств легендарного чудовища. Для анализа они собрали 250 проб воды из разных участков озера на разной глубине.

По мнению Джемелла, все существа, обитающие в воде, должны оставлять в воде фрагменты ДНК, в числе которых чешуя, частички кожи, перья или моча. Все образцы были исследованы, что позволило образовать 500 миллионов последовательностей, которые разрешили сравнить их с базой данных всех известных биологических видов.

Отаго Нил Джемелл заявил, что они не смогли найти никаких доказательств существования животного, которое хоть отдаленно могло бы быть связано с чем-то из базы данных последовательностей ДНК. "Я не думаю, что идею о существовании плезиозавра можно подтвердить, основываясь на данных, полученных нами", — отметил профессор.

Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище восходит к VI веку нашей эры. По сей день споры о существовании данного персонажа не утихают. На просторах Интернета то и дело появляются различные видеозаписи с якобы чудовищем Несси, которые размещают различные пользователи.

Например, в августе школьный секретарь из Канады сфотографировал нечто, что внешне могло бы походить на данного мифического персонажа. Озеро, в котором якобы обитает чудовище, является излюбленным объектом туризма в Шотландии.