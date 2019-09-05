Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте

Суд в Белгородской области должен в пятницу, 6 сентября, рассмотреть ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об их условно-досрочном освобождении из колонии, в которой они оказались по приговору за драки и хулиганство, случившиеся прошлой осенью в Москве. Жена Кокорина ждет УДО мужа на море.

Дарья Валитова, похоже, не собирается быть рядом с супругом в тот важный момент его жизни, когда решается вопрос о выходе на свободу из колонии. Жена Кокорина накануне слушаний в Белгороде решила хорошенько отдохнуть на море, о чем она сообщила в соцсети Instagram.

Согласно решению столичного суда Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – на месяц позже товарища — 7 декабря, напоминает Чемпионат.Ru. Но оба спортсмена, а также их подельники Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий подали прошение об УДО и с большой долей вероятности могут оказаться на свободе раньше сроков, определенных приговором.