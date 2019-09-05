10% московских детей могут не пойти в школу из-за отсутствия прививок

Департамент образования Москвы предложил законодательно закрепить возможность отказа в приеме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.

Как передает ТАСС, об этом проинформировала общественность заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Алена Шахова.

Она подчеркнула, что исключение может быть сделано только в тех случаях, когда есть медицинские показания для отказа от прививок.

Шахова заявила, что непривитые дети часто становятся причиной того, что школы закрывают на карантин. Так, по ее данным, в прошлом учебном году из-за скарлатины, коклюша и кори были объявлены 46 карантинов, затронувших более 2000 учащихся, по ветряной оспе 434 карантина и более 11 тысяч школьников.

С этим предложением согласен главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, который заявил, что отказ от прививок приводит тяжелым хроническим заболеваниям, таким как диабеты, коклюш, судороги, энцефалиты и ведет к инвалидности. Османов подчеркнул, что каждый десятый ребенок переносит тяжелейшую пневмонию. Главный педиатр считает, что надо приравнивать необоснованный отказ в проведении прививки к оставлению ребенка в опасности.

Заместитель главы столичного департамента здравоохранения Андрей Старшинин сообщил, что по данным на 1 сентября 2019 года, в Москве своевременно привито 65% детей (1 миллион 250 тысяч человек), при этом родители 9% детей (более 170 тысяч) отказались от вакцинации. Старшинин отметил, что 24,6% (473 тысячи) привиты несвоевременно.

По его данным, в столице более 88 тысяч человек отказались от прививок кори, от коклюша – 94 тысячи, от краснухи – 100 тысяч.

В свою очередь спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что данная инициатива будет обсуждаться в осеннюю сессию с представителями Госдумы, однако по Конституции РФ нельзя лишить ребенка образования, максимум, что можно сделать с непривитым школьником – это перевести его на домашнее обучение.

При этом, по словам Шапошникова, во Франции отказ от вакцинации считается одной из форм жесткого обращения с детьми и влечет за собой уголовную ответственность.

По информации Роспотребнадзора, в список необходимых для школьников 6-7 лет прививок входят: одна прививка от туберкулеза, три — от пневмококковой инфекции, три — от гемофильной инфекции типа b, три — от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

Корь — острое вирусное заболеванием с высоким уровнем заразности, сопровождается температурой до 40,5 °C, воспалением слизистой рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью и общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из них — дети в возрасте до пяти лет.

Краснуха — неопасное заболевание, затрагивающее в основном детей, однако оно может спровоцировать серьезные пороки плода, если женщина заражается в начале беременности.

Коклюш — острая бактериальная инфекция, характерным признаком которой — приступообразный спазматический кашель, продолжающийся вплоть до удушья и смерти. Крайне опасен для детей младше 2 лет. В 2013 году коклюш, по данным ВОЗ, унес 63 000 детских жизней.