Вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки под Саратовом

Вертолет Ми-8 Минобороны РФ рухнул в окрестностях Саратова и загорелся. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает издание "Версия-Саратов". Очевидец снял на видео густой столб черного дыма.

ЧП произошло днем 5 сентября на тренировочной площадке близ поселка Сокол.

"В районе тренировочной площадки, где обычно крутятся вертолеты — пожарище и черный дым. Можно увидеть части каких-то механизмов, похожих на лопасти или хвост", — сообщил очевидец.

По официальным данным Минобороны, которые приводит ТАСС, винтокрылая машина совершила жесткую посадку. Кадры свидетельствуют о том, что вертолет развалился на части и загорелся.

По данным военного ведомства, экипаж самостоятельно покинул кабину, никто не пострадал.