Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы

Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы. В сообщениях содержится информация об адресах избирательных участков, имена кандидатов, которых поддерживает МФП.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Такое решение принято в связи с учетом высокого резонанса в обществе, который вызвала предвыборная кампания в городской парламент. Московская Федерация профсоюзов решила поддержать кандидатов, которые готовы защищать трудовые, экономические и социальные интересы членов ведомства.

Информирование посредством смс осуществляется при полном соблюдении избирательного законодательства города Москвы. В сообщениях содержится адрес ресурса, который разработан специалистами МФП. Отмечается, что любой гражданин, который зайдет на ресурс, сможет ввести адрес своей регистрации и узнать расположение избирательного участка, а также имя кандидата, поддерживаемого профсоюзами. Сообщения получают граждане, которым исполнилось 18 лет.

Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в единый день голосования, в воскресенье, 8 сентября. Будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

Жители столицы могут проголосовать досрочно в территориальных избирательных комиссиях с 28 августа по 7 сентября.