В поддержку редких животных Дальнего Востока министр спорта РФ пробежал дистанцию в 5 км

В поддержку редких животных Дальнего Востока министр спорта России преодолел дистанцию в 5 километров. Об этом сообщают "Вести — Приморье" со ссылкой на пресс-службу центра "Амурский тигр".

Массовым забегом открылся второй день Восточного экономического форума. В мероприятии приняли участие более полутысячи человек. Участникам марафона было предложено на выбор две дистанции в один и пять километров. Маршрут проходил по территории Приморского океанариума.

"В этом году девиз традиционного забега, объединяющего приморцев и участников форума, - "Спорт — норма жизни". Он стал прекрасной возможностью пробежаться в красивой обстановке и отличной компании. Это лучшее начало рабочего дня и отличная подзарядка", – рассказал министр спорта России Павел Колобков.

Также участие в забеге принял глава Владивостока Олег Гуменюк, семнадцатикратный чемпион мира по гребле на каноэ и один из призеров Олимпиады 2012 года Иван Штыль, а также участники международного пула молодых лидеров и предпринимателей Friends for Leadership из Индии, Нигерии и Японии.

Победители на дистанции в один километр - Дарья Матвейчева и Евгений Карпунин. А самыми быстрыми на дистанции в пять километров стали Дарья Козлова и Роман Исаев.