Турецкие врачи вернули тело 16-летней модели из России без матки и яичников

В "Прямом эфире" – расследование смерти на курорте в турецкой Аланье 16-летней Софьи Ланшаковой. Высокий рост, модельная внешность, фотосессии в глянцевых журналах и модные показы: она входила в топ-20 самых красивых девушек России.

На отдых в Турцию Софья приехала с родителями. Они рассказали, что поначалу все было хорошо, на недомогания дочь не жаловалась, а через неделю отдыха девушка, съев ананас в ресторане отеля, почувствовала себя плохо.

У нее заболел живот, была тошнота и рвота. Сначала Софью отправили в одну из больниц Аланьи, затем перевели в другую – якобы лучше оснащенную.

Там ей поставили под вопросом диагноз "перитонит", при этом положив на живот горячую грелку, что делать было категорически противопоказано.

Умирала юная красавица очень тяжело, а когда тело Софьи вернули на родину, то оказалось, что у нее были вырезаны яичники и матка.

При этом родители девушки говорят, что в официальных бумагах говорится, что при вскрытии брали лишь фрагменты всех органов, а не какие-то органы целиком.

Убитые горем родители девушки считают, что турецкие врачи намеренно убили ее ради изъятия органов.

Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" провела собственное расследование, воссоздав всю трагическую картину последних дней жизни 16-летней модели из России на турецком курорте.