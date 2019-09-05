Двое погибших: пассажирский поезд снес внедорожник в Дагестане

Появились кадры с места фатального столкновения поезда и автомобиля, произошедшего в четверг, 5 августа, в районе села Новый Чиркей в Кизилюртовском районе Дагестана.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, пассажирский состав, следовавший из Махачкалы в Тюмень, врезался во внедорожник Toyota, выехавший на железнодорожный переезд.

В результате инцидента погибли два человека, находившихся в машине. Еще два человека из джипа получили травмы и были госпитализированы.

В ведомстве уточнили, что ЧП не вызвало сбоев в движении по железной дороге.

В ликвидации последствий аварии участвовали более сорока спасателей и 13 единиц техники.