Обрушение пансионата в Подмосковье: рабочих пока не нашли, поиск займет пять часов

Стена, которая представляет опасность для проведения поисковых работ в здании пансионата под Сергиевым Посадом, будет разрушена специалистами.

Об этом рассказал руководитель городского округа Михаил Токарев. Он отметил, что сейчас ведутся поисковые мероприятия и люди не обнаружены. По его словам, есть угроза обрушения всего здания в целом. В настоящее время на месте специалисты и МЧС проводят противоаварийные работы и обрушат место, в котором, предположительно, могут быть люди. "Будут в ручном режиме все расчищать", — отметил Токарев.

Также руководитель городского округа рассказал, что в поиске людей принимают участие специально обученные собаки, но пока нет никакого результата. По словам Токарева, работы займут еще минимум пять часов.

В четверг, 5 сентября, в Сергиево-Посадском районе обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, которое в этот момент разбирали рабочие. Трое из них оказались под завалами.