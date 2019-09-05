Умер Юрий Петерсон, исполнитель песни "Вся жизнь впереди"

На 72-м году жизни не стало российского музыканта, исполнителя Юрия Петерсона. Он скончался после продолжительной болезни.

Об этом рассказала ТАСС бывшая солистка ВИА "Веселые ребята", эстрадная певица Светлана Резанова: "Да, сегодня умер. Он болел долго".

Как рассказал "Московскому комсомольцу" сын исполнителя Ян Петерсон, его отец болел онкологией.

Певец родился в Риге, где окончил музыкальную школу по классу кларнета. После этого он освоил еще много инструментов, в числе которых аккордеон, флейта, саксофон, фортепиано и гитара.

Юрий Петерсон известен как участник коллективов "Поющие гитары", "Самоцветы", ВИА "Пламя", "Электрон". Наиболее он запомнился по песням "Вся жизнь впереди", "Идет солдат по городу", "Снег кружится", "Берег моря".

Ровно месяц назад скончался на 82-м году жизни основатель коллектива ВИА "Пламя" Сергей Березин, являющийся автором песни "Снег кружится".