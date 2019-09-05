Автор "Российской западни": Путин предупреждал США о трагедии 11 сентября

За два дня до терактов 11 сентября 2001 года президент России Владимир Путин предупредил своего американского коллегу Джорджа Буша-младшего. Он якобы рассказал главе Белого дома о готовящемся в США теракте. Так утверждает экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге "Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу".

Занимавшийся Россией Джордж Биби сейчас работает вице-президентом вашингтонского экспертного Центра национальных интересов, поясняет РИА Новости. Он утверждает, что Путин позвонил Бушу, чтобы предупредить: у российской разведки есть информация о готовящейся давно масштабной террористической атаки, а угроза исходит из Афганистана.

Новость о телефонном звонке, действительно размещена 10 сентября 2001 года на сайте Кремля. Разговор состоялся по американской инициативе. Путин и Буш обсуждали подготовку к саммиту АТЭС и последующему российско-американскому саммиту. Также президенты двух стран отметили хорошую интенсивностью контактов в военно-политической сфере, экономике и в других областях.

Экс-глава российского отдела аналитической службы Центрального разведывательного управления США Джордж Биби также напомнил, что Путин был первым, кто 11 сентября позвонил Бушу, чтобы поддержать США и народ Соединенных Штатов после терактов с использованием гражданских самолетов.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили 4 самолета. Два самолета врезались в башни нью-йоркского Всемирного торгового центра, третий самолет террористы направили на здание Пентагона. Четвертый самолет до цели не долетел: он упал в поле в Пенсильвании после того, как пассажирам удалось помешать действиям террористов.

В терактах 11 сентября погибли кроме 19 террористов 2977 человек. Еще 24 — пропали без вести.