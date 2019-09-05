Сборная Италии обыграла Армению в отборочном матче Евро-2020

В Ереване завершился отборочный матч чемпионата Европы-2020 в группе J между сборными Армении и Италии. Хозяева поля первыми открыли счет, однако добытое преимущество удержать не cмогли, пропустив затем три безответных мяча.

Армянские футболисты вышли вперед на 11-й минуте первого тайма благодаря голу Александра Карапетяна. Еще до перерыва Андреа Белотти сравнял счет в матче. В концовке первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Карапетян.

После перерыва гости воспользовались численным преимуществом, отличившись на 77-й и 80-й минутах игры. У сборной Италии голы забили Лоренцо Пеллегрини и все тот же Белотти, оформивший дубль. Итоговый счет – 3:1 в пользу гостей.

После пяти туров итальянцы возглавляют турнирную таблицу группы J, набрав 15 очков. Армянская команда с шестью баллами занимает третье место.