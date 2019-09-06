День "Вышки" - возможность продемонстрировать свои достижения

Высшая школа экономики провела традиционный университетский праздник — День "Вышки". Рассказали о факультетах и образовательных программах вуза.

Лектории, мастер-классы, выступления. На один день Парк Горького превратился в полноценный образовательный кампус, где каждый, кто только задумывается о выборе будущей профессии или уже строит карьерные планы, может познакомится с одним из лучших российских вузов. День "Вышки" объединил абитуриентов, студентов и преподавателей на одной площадке. Но активностей настолько много, что обойти все за день едва ли возможно.

Мы начали с арт-пространства "Гараж", где сегодня развернулись настоящие научные бои.

Но большие данные – это не только тема так называемой научной битвы, это сама Высшая школа экономики. Больше 180 студенческих организаций и десятки факультетов. В Парке Горького сегодня много первокурсников. Впереди у них еще несколько лет интенсивной учебы, но на вопрос: "Почему именно здесь?", ответ уже сформирован.

И это действительно чувствуется. Уже сегодня многие студенты задумываются о планах на будущее. Для них в парке работает стенд олимпиады "Я-профессионал". Победа по одному из более чем пятидесяти направлений гарантирует денежные призы и престижные стажировки.

И некоторые из них предпочитают продолжение учебы в "Вышке" любым стажировкам. Алексей Городилов закончил бакалавриат Высшей школы экономики в Перми. Поступил по Олимпиаде, не разочаровался и решил продолжить обучение в магистратуре. Только уже в столице.

Поэтому День университета – это еще и возможность продемонстрировать свои достижения. В шатре "Наука и технологии" свои разработки презентуют уже сами студенты и молодые ученые.

Один из представленных на Дне "Вышки" проектов — инвертоскоп. Прибор переворачивает низ и верх изображения. Ученые создали его, чтобы изучить возможности мозга адаптироваться к новой реальности. Проверить себя может и любой пришедший в сегодня в Парк Горького. Задача — пройти лабиринт.

А за соседним столом уже более новое изобретение. Разработка Института когнитивных нейронаук на базе "Вышки". Николай Сметанин — один из авторов проекта — показывает, как с помощью силы мысли управлять компьютером. Формат развлекательный, но на самом деле, приспособление – огромный прорыв в медицине.

Экспериментальные разработки, спортивные локации и лекции на любой вкус – занятие по вкусу себе мог найти любой посетитель Дня "Вышки". Но для кого-то сегодняшнее событие — это еще и окончательный выбор будущего вуза. А, значит, совсем скоро университетская семья, так называют себя студенты, станет еще больше.