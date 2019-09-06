Диего Марадона стал главным тренером "Химнасии и Эсгримы"

Пресс-служба аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы объявила о назначении на пост главного тренера команды легенды футбола Диего Марадоны. Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее чемпион мира 1986 года в составе аргентинской сборной возглавлял клуб второго дивизиона чемпионата Мексики "Дорадос де Синалоа", однако из-за проблем со здоровьем был вынужден отказаться от работы.

"Химнасия и Эсгрима" после пяти туров располагается на последнем месте в турнирной таблице аргентинской Суперлиги.