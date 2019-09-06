Магаданская область подписала крупные соглашения на освоение недр региона

Соглашение по освоению месторождения "Приморское", а также еще ряд соглашений общей стоимостью в один миллиард рублей подписали во Владивостоке губернатор Магаданской области Сергей Носов и гендиректор компании "Полиметалл" Виталий Несис.

По информации правительства региона, месторождение "Приморское" находится на побережье Охотского моря. Участок готов к разработке, его освоение планируется с 2020 года. Ресурсы "Приморского" составляют около трех тонн золота и 700 тонн серебра и находятся относительно недалеко от фабрик, чтобы вести выгодную разработку.

Также губернатор подписал соглашение с "Эвенской горнорудной компанией" по инвестициям в переработку золотосодержащих месторождений Магаданской области с объемом не менее одного миллиарда рублей до конца 2021 года, сообщает РИА Новости.

Магаданская область известна суровым климатом, богатыми месторождениями золота, серебра и множества других полезных ископаемых. Сегодня она стремится стать современным туристическим и промышленным регионом, ожидающим инвестиций, новых экономических программ, а главное — неподдельного к себе внимания.

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