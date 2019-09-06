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Восточный экономический форум-2019 36 минут назад

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6 сентября 201907:25

Переселенцы из Южной Америки попросили президента о льготном кредитовании

Переселенцы из Южной Америки попросили президента о льготном кредитовании

На встрече Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока переселенка из Бразилии Агриппина Ануфриев-Егорофф рассказала президенту, что около 50 старообрядческих семей планируют переехать из Южной Америки​​​ в Россию.

Главный вопрос, который волнует переселенцев – кредитование сельскохозяйственной деятельности, передает "Россия 24".

Переселенка попросила президента обозначить, по возможности, долгосрочное кредитование по привычным процентам — до 2 процентов на 20 лет.

Владимир Путин пообещал подумать над подпрограммой поддержки соотечественников из стран дальнего зарубежья, переселяющихся в Россию, но "чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию". Он отметил, что такие условия возможны как мера адаптации к новой жизни.

"Сам факт того, что вы переселяетесь, это очень хорошо", — резюмировал глава государства.

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