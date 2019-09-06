Путин назвал Камчатку бриллиантом

Владимир Путин рассказал, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка. Прямую трансляцию встречи президента с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума вел телеканал "Россия 24".

"Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш. Природный заповедник в целом, все там заповедное", — сказал глава государства.

К Путину обратился основатель единственного в России музея вулканов "Вулканариум" на Камчатке Сергей Самойленко. Он рассказал, что музей проводит много социальных мероприятий и нуждается в федеральной поддержке, например, в части аренды.

Президент отметил, что создание такого музея — замечательная инициатива. "Вообще вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Это не так часто встречающееся совпадение", — сказал он.

Он пообещал, что музей будет поддержан по линии Российского географического общества.