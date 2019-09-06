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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 46 минут назад

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6 сентября 201910:05

Кокорин и Мамаев выпущены на свободу по УДО

Кокорин и Мамаев выпущены на свободу по УДО

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев решением суда отпущены на свободу по условно-досрочному освобождению. Накануне стало известно, что колония, где они отбывали наказание, не возражала об УДО.

В пятницу состоялось выездное заседание в исправительной колонии номер четыре, на котором были рассмотрены ходатайства об УДО троих фигурантов дела о двух драках в центре Москвы. Они произошли в октябре 2018 года. По его итогам суд принял решение об их досрочном освобождении.

Напомним, что братья Кокорины были приговорены к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима, в то время как Мамаев и еще один фигурант данного дела – детский тренер Александр Протасовицкий, получили один год и пять месяцев также исправительной колонии общего режима.

Между тем, согласно информации ТАСС, суд не подтвердил информацию об условно-досрочном освобождении всех трех молодых людей. Заседание по рассмотрению ходатайств продолжается.

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