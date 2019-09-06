В Твери презентовали российско-германский проект "Музыка ради мира"

В Твери презентовали международный российско-германский музыкальный проект "Музыка ради мира". Он объединил более двадцати специалистов и педагогов, а также более семидесяти школьников. В качестве организаторов выступили представители тверской общественной организации "Интеркруг" и немецкой Ассоциации музыкального театра LMG, передает ГТРК "Тверь".



В рамках проекта планируется выступление артистов германского молодежного музыкального ансамбля LMG при гимназии им. Лизы Майтнер и тверского молодежного коллектива театра-студии "Премьер" при гимназии № 12 в двух городах России. Концерт в Твери состоялся накануне. А уже 9 сентября конкурс "Музыка ради мира" будет встречать Москва.



Замглавы администрации областного центра Людмила Хоменко провела встречу участниками и организаторами, среди них - директор гимназии имени Лизы Майтнер Франк Шюрер и бургомистр немецкого города Гренцах-Вилен Тобиас Бенц. В ходе встречи обсудили перспективы дальнейшему развитию проекта, а также ответный визит тверских школьников в Гренцах-Вилен.



Как отметила Людмила Хоменко, в процессе подготовки проекта детям не помешало ни расстояние, ни языковой барьер. Некоторые знали два языка, кто-то использовал новые технологии. В итоге ребята смогли увидеть, как много между ними общего.



"Мы обязательно совершим ответный визит в Германию. Так как дети в нашей гимназии изучают немецкий, для них это станет отличной возможностью применить свои знания", – отметила директор гимназии №12 города Твери Татьяна Слесарева.



Немецкая делегация также планирует поддерживать между городами дружеские отношения. "Мы думаем о расширении сотрудничества. К примеру, немецкая пресса изображает Россию совсем иначе, чем на самом деле. Поэтому ребята, приезжая сюда, расширяют свой горизонт, узнают настоящую Россию. Кроме того, они могут поделиться с тверскими школьниками особенностями культуры своей страны", – прокомментировал Тобиас Бенц.



По плану, проект "Музыка ради мира" будет развиваться и дальше. Артисты готовят еще ряд совместных выступлений. Тверская администрация инициативу города Гернцах-Виллен по развитию сотрудничества и реализации двусторонних проектов поддержала.