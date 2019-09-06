На ВЭФ представили инновационный проект "Монитор мэра"

На Восточном экономическом форуме представили инновационный проект "Монитор мэра". Эта цифровая платформа работает в облаке компании SberCloud, которая входит в группу "Сбербанка". С помощью этой программы возможно не только ставить задачи, например, по уборке улиц, но и контролировать их выполнение. В режиме реального времени датчики передают параметры работы всей уборочной техники. На основании этих данных программа готовит аналитические отчеты, передает телеканал "Россия 24".

"В рамках нашей повседневной работы с госорганами мы видим очень большую потребность в цифровизации регионов, в том числе органов госуправления. В рамках экосистемы "Сбербанка" мы готовы предложить большое количество таких решений. Одним из которых является "монитор мэра", который позволяет в значительной мере оптимизировать процесс управления дорожной техникой, уборкой территории, расчисткой снега и в значительной мере сэкономить денежные средства, выделяемые на эту работу", — сказал директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк России" Андрей Шарафутдинов.

Этот проект уже реализуется в Калуге и Петропавловске-Камчатском. В ближайших планах компании подключить еще 7 регионов.

"Система реализована на облачной инфраструктуре SberCloud, что позволило сделать эту систему тиражируемой в регионах. У нас уже один регион Калуга запущен в полноценном режиме боевом, сейчас в Петропавловске-Камчатском реализован первый этап. 20 машин уже оснащены этой системой, и мы надеемся, что к наступления зимы и снегопадов мы сможем эту систему запустить уже на все 100%", — отметил коммерческий директор SberCloud Александр Краснов.