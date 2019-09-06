Бокс. Руиз и Джошуа провели презентацию нового чемпионского боя

В Саудовской Аравии прошло первое официальное мероприятие в рамках презентации матча-реванша двух боксеров-тяжеловесов американца мексиканского происхождения Энди Руиза и британца Энтони Джошуа. Напомним, что 1 июня Руиз-младший выиграл поединок у Джошуа и отобрал у него три чемпионских пояса.

Как уже сообщали Вести.Ru, повторный поединок между Руизом и Джошуа состоится 7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Там же прошла презентация поединка и первая "дуэль взглядов" соперников.

Руиз был с тремя чемпионскими поясами, которые он отобрал у британца – Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Напомним, что 1 июня в Нью-Йорке Джошуа потерпел первое поражение в карьере, уступив Руизу нокаутом в 7-м раунде.