Путин соболезнует в связи со смертью Мугабе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной многолетнего лидера Зимбабве Роберта Мугабе.

В телеграмме, адресованной нынешнему президенту страны Эммерсону Мнангагве, Путин отметил, что Мугабе внес большой личный вклад в борьбу за независимость страны. Он был сторонником развития дружественных отношений с Россией и много сделал для укрепления двустороннего сотрудничества.

Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет в сингапурской больнице в окружении своей семьи.

Свои соболезнования также выразил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Как сообщает ТАСС, он назвал Мугабе "чемпионом борьбы с колониализмом". Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат сказал, что с огромной грустью узнал об уходе бывшего зимбабвийского лидера. "Мы скорбим о борце-иконе за освобождение, панафриканисте, добивавшемся континентальной интеграции", — отметил Махамат.