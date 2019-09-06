Памфилова рассказала, как ее били электрошокером

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала подробности случившегося на нее нападения, которое случилось в ночь с 5 на 6 сентября.

По словам Памфиловой, она не собиралась никому рассказывать об этом. "Держусь, как могу, поскольку мне больно", — отметила политик. Глава ЦИК поделилась, что получила травму от электрошокера в районе живота, а в процессе борьбы "с этим товарищем, который не товарищ", повредила палец и все остальное. "То есть физическая боль есть", — отметила Памфилова.

Также глава Центризбиркома описала внешность человека, совершившего нападение. По ее словам, он был высокий, худой, в маске и перчатках. "То есть подготовленный. Я поняла, что он молодой, гибкий", — отметила политик.

Глава ЦИК рассказала, с чего все началось. По ее словам, она пошла запускать домой свою кошку, поскольку та по ночам бегает по участку, ловит мышей. Памфилова пошла ко входу и заметила, как мечется темная тень. "Я, конечно, в шоке была, потом я сообразила — он стоял у щитка с электричеством", — отметила политик. По ее словам, злоумышленник увидел ее в темноте, затем вытащил из котомки, как она понимает, электрошокер. Памфилова отметила, что преступник раз 10-15 пытался ткнуть в нее им: "Искрил, трещал, ну ткнул".

Элла Памфилова рассказала, что не сомкнула глаз, поскольку затем приехали оперативники, которые работали всю ночь до утра. По ее словам, физическая боль — это не самое страшное, поскольку она испытала шок. "Представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", — передает слова главы ЦИК "Россия 24".

Элла Памфилова заявила, что если нападение на нее и было совершено с целью сорвать предстоящие выборы, то своей цели злоумышленники не добьются. "Я уверена, что 8 сентября, в день выборов, и я, и вся моя команда, Центральная избирательная комиссия будем во всеоружии", — отметила политик. При этом она передала всем, кто сейчас "злобствует и сочиняет всякого рода версии непристойные, циничные", следующие слова — "не дождетесь".

Памфилова отметила, что оказала активное сопротивление нападавшему, после чего тот покинул место происшествия. По словам главы ЦИК, сначала она испугалась, потом собралась, стала "молотить" злоумышленника изо всех сил, затем схватила стул, стала громким голосом ругаться на нападавшего. "Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском", — сообщила Памфилова.

Генпрокуратура России, в свою очередь, в ближайшее время обещает определиться с тем, кто будет расследовать данный инцидент — Следственный комитет или МВД.

Нападение на Памфилову произошло 6 сентября в 01:30. Злоумышленник проник через окно на террасу дома главы ЦИК, после чего неоднократно ударил ее шокером.