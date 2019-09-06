Памфилова уточнила, чем воспользовался "товарищ" с электрошокером

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не будет обращаться с просьбой предоставить госохрану, несмотря на нападение на ее дом неизвестного в ночь на 6 сентября, передает ТАСС.

Она сообщила, что на ночь оставляет приоткрытым окно для кота, который таким образом приходит с улицы домой. "Вот этим воспользовался этот товарищ", — рассказала Памфилова, подчеркнув, что сделает из случившегося необходимые выводы.

У руководителя Центризбиркома России кот и кошка, которые, по ее словам, не пострадали в результате нападения, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 сентября неизвестный мужчина проник в дом Памфиловой в подмосковном поселке "Лес и река" в Истринском районе и несколько раз ударил ее электрошокером.

По данному факту МВД РФ возбудило уголовное дело о разбое. Приметы нападавшего весьма расплывчаты – он был субтильного телосложения и невысокого роста, одет в куртку с наброшенным на голову капюшоном.

По мнению полицейских, это или подросток-наркоман, или гастарбайтер.