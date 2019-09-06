Паводок в Приамурье: пострадавшие получат дополнительную помощь

Президент РФ Владимир Путин по завершению совещания на космодроме Восточный провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин и Орлов обсуждали ликвидацию последствий паводка, который в Амурской области подтопил 21 населенный пункт.

В ходе встречи президент поручил кабинету министров страны выделить региону дополнительное финансирование для оказания материальной помощи жителям, чьи дома признаны непригодными для проживания, а также для проведения капитального ремонта подтопленного жилья.