Бегите быстрее от собак — в России дефицит вакцин от бешенства

Призрак вируса, побежденного еще в 1884-ом году, снова замаячил в Москве и многих других российских регионах. Вакцина от бешенства стала редкостью — прошлогодние запасы заканчиваются, а новых закупок нет. Пока чиновники разбираются с поставщиками, укушенным приходится объезжать травмпункты и больницы в погоне за дефицитом. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол надо успеть сделать в течение суток, а затем еще пять инъекций строго по графику.

Первый укол от бешенства сделали, второй тоже обещают, а вот дальше — никаких гарантий. Вакцины, заверили Светлану Бурцеву в больницах, в Брянске не будет до конца октября. Она рассказала, как из-за кустов выбежала стая собак и принялась ее кусать.

"Совсем нет вакцины и взять ее негде, говорят, чтобы поискали, где ее купить. Первые симптомы заболевания напоминают ангину, грипп, я могу просто не понять, что мой ребенок смертельно болен", — поделилась мать пострадавшей Светлана Бурцева.

С дефицитом препарата за последнее время сталкивались в Волгоградской, Белгородской, Брянской областях, Ставропольском и Красноярском краях. Теперь проблемы и в столице. Мы отправились по больницам и выяснили, что действительно во многих учреждениях их не найти. Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина если и есть, то в дефиците, а потому укол доктор сделает только по прописке.

"Прошло около двух дней, прежде чем я получила вакцину в городской клинической больнице", — рассказала пострадавшая Мария Петрушенко.

Это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни нужно делать в первые несколько часов, а потом еще пять инъекций строго по графику.

"Сказали, что уколов нет, не знают, где их искать. Посоветовали пойти в травмпункт. Сначала там укол сделали, а когда пришли за следующим, оказалось, что его и там уже нет. Пытались узнать у заведующей, куда обращаться. Никто толком не может ответить, говорят, звоните туда, звоните сюда", — прокомментировала Мария Петрушенко.

В Мосгорздраве заявляют: вакцины в этом году пытались закупить уже пять раз, но на торги никто не заявился.

"В связи с отсутствием антирабической вакцины у компаний производителей закупки в период текущего года не состоялись. По нашей информации, торги не состоялись и в других субъектах России", — рассказал главный врач Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов.

Вакцину от бешенства в больших объемах в России производят всего две компании. Крупнейшая в этом году обновляла оборудование. Но даже это, уверяют там, к дефициту привести не могло.

"Средняя потребность составляет от 300 до 700 тысяч доз вакцин в год. На данный момент потребность рынка фактически закрыта, производители не участвуют в торгах. По какой причине дистрибьюторы не вышли на торги, я не могу сказать", — прокомментировала ситуацию руководитель производственного направления Александра Синюгина.

"Условия, которые выставляет ряд департаментов в России, они в принципе невыполнимы — или объемы не подходят, или сроки поставок не подходят. Мы говорим, чтобы поменяли конкурсную документацию — департаменты не реагируют на такие письма", — рассказала по телефону генеральный директор дистрибьюторской компании Алла Денисова.

Пока чиновники, производители и дистрибьютеры разбираются между собой, укушенному придется побегать в поисках вакцины, раз уж от собаки не убежал.