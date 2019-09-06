Сборная России сравняла счет в матче с шотландцами.

В Глазго начался отборочный матч чемпионата Европы между сборными Шотландии и России. На 10 минуте шотландцы вышли вперед после гола Джона Макгинна. За 6 минут до перерыва капитан россиян Артем Дзюба восстановил равновесие.

Сборная Шотландии очень мощно начала встречу. В первые 10 минут хозяева подали три угловых у наших ворот. В одном из эпизодов Гильерме спас сборную России после удара Стивена О'Доннелла в упор.

Но стартовый натиск шотландской сборной завершился голом. Гильерме не лучшим образом принял удар Джеймса Форреста. Мяч от рук голкипера отскочил к Джону Макгинну и тот расстрелял ворота сборной России. После этого преимущество перешло к нашей команде. Российские футболисты провели нескольких опасных атак и в итоге добились своего. На 39 минуте Артем Дзюба нанес точный удар низом.