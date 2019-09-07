Сборная Голландии обыграла немцев в Гамбурге

Сыграны еще несколько встреч отборочного турнира чемпионата Европы 2020. В Гамбурге футболисты сборной Голландии с результатом 4:2 обыграли команду Германии

Голландцы, в стартовом составе которых вышел бывший спартаковец Квинси Промес, создали первый опасный момент в матче. На 9 минуте ветеран "оранжевых" Райан Бабел проверил бдительность Мануэля Нойера. Немцы ответили острым выпадом, который привел к голу Сержа Гнабри. Этот мяч остался единственным в первом тайме.

Основные события развернулись после перерыва. Соперники обменялись острыми атаками, прежде чем Фрэнки Де Йонг восстановил равновесие. Через 5 минут центральный защитник хозяев Джонатан Та срезал мяч в свои ворота после прострела Бабела, и голландцы повели 2:1. Но Маттейс Де Лигт неосторожно задел мяч рукой в собственной штрафной площадке, и в ворота команды Нидерландов был назначен пенальти. Который реализовал Тони Кроос.

Но последнее слово осталось за сборной Голландии. Вышедший на замену Дониээл Мален после паса Мемфиса Депая вывел гостей вперед. А на последней минуте Джорджиньо Вейналдум переиграл Нойера и установил окончательный счет – 4:2 в пользу сборной Голландии.

В группе С лидирует сборная Северной Ирландии, у которой 12 очков после 4 встреч. 9 очков осталось у сборной Германии. Голландцы набрали 6 очков в трех встречах. Три очка у сборной Белоруссии, а команда Эстонии пока очков не набирала.