Хорваты расправились в гостях со сборной Словакии

Сыграны матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 в группах Е и G. Крупной победы добилась сборная Хорватии, разгромившая в Трнаве словаков 4:0.

Первый тайм прошел в упорной борьбе. Лишь перед самым перерывом полузащитник ЦСКА Никола Влашич вывел хорватскую сборную вперед. В начале второго тайма Иван Перишич развил преимущество гостей. Бруно Петкович и Деян Ловрен довели дело до разгрома 4:0.

Бронзовый призер Евро-2016 сборная Уэльса добилась нелегкой победы над командой Азербайджана 2:1. Победный гол на 84 минуте забил капитан валлийцев Гарет Бэйл. В группе Е два лидера, набравших по 9 очков, — сборные Венгрии и Хорватии. По 6 очков у сборных Уэльса и Словакии. Азербайджанская команда проиграла все пять встреч.

В группе G обе встречи завершились победами хозяев. Поляки проиграли в Любляне сборной Словении 0:2. Голы у победителей провели Альяж Струна и Андраж Шпорар. В Зальцбурге сборная Австрии разгромила команду Латвии 6:0. Дубль у победителей сделал мАрко Арнаутович, по мячу забили Марсель Забитцер, Штефан Лайнер и Михаэль Грегорич. Еще один мяч в собственные ворота отправил вратарь латвийцев Павел Штейнбор.

У лидера сборной Польши осталось 12 очков. 9 очков у австрийцев, по 8 у команд Словении и Израиля. В активе македонцев 5 очков. Сборная Латвии очков не имеет.