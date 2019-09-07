Робот-космонавт Федор благополучно вернулся на Землю

Спускаемый аппарат, на борту которого находится робот Федор, успешно приземлился в степи Казахстана. Во время возвращения на Землю Федор передавал телеметрическую информацию.

Корабль "Союз МС-14" был запущен на околоземную орбиту 22 августа, напоминает телеканал "Россия 24". На МКС прошли эксперименты по дистанционному управлению роботом. Этот полет также имел большое значение, потому что на "Союзе" аналоговую систему управления заменили цифровой.

Антропоморфный робот Федор был создан по техническому заданию МЧС России компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. В основные задачи побывавшего на МКС образца входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе, перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действий робота, полезных для работы на внешнем борту орбитальной станции.

В ходе пребывания Федора на станции был проведен ряд экспериментов, связанных, в основном, с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. Так, робот использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей, некоторые другие операции, напоминает "Интерфакс".