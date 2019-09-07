Минфин разработал для россиян "гарантированный пенсионный продукт"

Министерство финансов России направило на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ носит предварительное рабочее название "о гарантированном пенсионном продукте".

Основные черты предлагаемого продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений и гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС. По сообщению Минфина, основные цели предложения — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

Банк России и Минфин ранее разрабатывали законопроект об индивидуальном пенсионном капитале в качестве новой системы накопительных пенсий, но впоследствии от этого названия было решено отказаться. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина накануне заявила, что вместо внедрения индивидуального пенсионного капитала в ЦБ считают необходимым "сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы".

Законопроект о гарантированном пенсионном продукте планируется в ближайшее время представить для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, а затем внести в правительство.