Обмен осужденными: Захарова сообщила о провокациях

Взаимная передача осужденных Россией и Украиной стала результатом политической воли и системной кропотливой работы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, необходимо поддерживать этот настрой. Комментируя возвращение в Россию осужденных на Украине, Захарова на писала на своей странице в Facebook о необходимости настроиться на решение проблем, а не их усугубление.

Она добавила, что в этом контексте очевидно, что привычка Украины винить Россию во всех бедах должна остаться в прошлом. И лучшим алгоритмом действий будут конкретные шаги.

Россия и Украина в конце августа начали проработку вопроса одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.