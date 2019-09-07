Церковь заступилась за неверующих детей

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает, что принуждать учеников к участию в школьных молебнах недопустимо.

Ранее появилась информация о том, что в Брянской области администрации двух школ решили освятить учеников перед началом учебного года. При этом согласия на проведение обряда не спрашивали ни у родителей, ни у учеников.

Кипшидзе считает, что такие мероприятия должны проводиться только для тех родителей и учеников, которые просят о его проведении. И уж тем более недопустимо принуждение к обряду учеников и родителей, которые не придерживаются православия. Однако Кипшидзе не видит ничего противозаконного в проведении обряда в отдельном помещении в школе, цитирует представителя Московского патриархата ТАСС.