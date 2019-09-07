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7 сентября 201918:20

Киселев эмоционально прокомментировал возвращение Вышинского

Киселев эмоционально прокомментировал возвращение Вышинского

Для гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева день освобождения главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стал одним из самых счастливых.

Этого ждали почти 16 месяцев. Журналист не должен терпеть пытку тюрьмой. Но Вышинский не сломался, он настоящий герой и пример для всего журналистского сообщества, добавил Киселев, встречавший освобожденных россиян в аэропорту, передает РИА Новости.

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