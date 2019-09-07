Подтверждена причастность задержанного к нападению на Памфилову

Задержанный по подозрению в разбойном нападении на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой уроженец одной республик Средней Азии доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела по факту нападения на дом Памфиловой в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый — мужчина 1983 года рождения. При этом следствием еще до задержания были оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие его причастность к совершенному преступлению. Расследование дела ведет Главное следственное управление СКР.

О задержании подозреваемого сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и подмосковной полиции сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный не отрицает свою причастность к этому деянию. Основная версия нападения — попытка ограбления, хотя ранее в СКР заявили, что проверят все версии, в том числе и о связи нападения с профессиональной деятельностью Памфиловой.



Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября в ее доме в подмосковном поселке "Лес и река" в Истринском районе. Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, после чего между ним и Памфиловой произошла потасовка.

Глава ЦИК при этом использовала в качестве оружия стул, а напавший на нее мужчина – электрошокер. Памфилова получила несколько электрических разрядов, прежде чем неизвестный ретировался.