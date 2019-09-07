Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.

Также стало известно, что вопрос о слиянии архиепархии с РПЦ был единственным на повестке Генеральной ассамблеи Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе, передает ТАСС.