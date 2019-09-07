Беннетт стал победителем очередного этапа "Вуэльты"

Ирландец Сэм Беннетт, выступающий за команду BORA-hansgrohe, выиграл 15-я этап многодневной велогонки "Вуэльта Испании". Он преодолел дистанцию протяженностью 188 км за 4 часа 28 минут 46 секунд​​​.

Второе место занял аргентинец Максимилиано Ричесе (Deceuninck-Quick Step), третьим стал бельгиец Тош ван дер Санде (Lotto Soudal). Лучший из россиян Павел Кочетков из Katusha Alpecin финишировал 38-м.

Лидерство в генеральной классификации сохранил словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Следующий этап "Вуэльты Испании" пройдет 8 сентября.