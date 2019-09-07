Дочь Цемаха рассказала о разговоре с ним

Бывший ополченец ДНР Владимир Цемах, прилетевший сегодня в Москву в рамках русско-украинского обмена задержанными, чувствует себя хорошо и готовится к диспансеризации, сообщила его дочь Мария после того, как появилась связь и стал возможным разговор. Когда отец вернется на родину, она не знает.

Цемах был задержан в конце июня на территории ДНР. Его вывезли на контролируемую Украиной территорию и предъявили обвинение по статье о создание террористической группы. На суде стало известно, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу об уничтожении малазийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году.

Взаимное освобождение граждан "35 на 35" между Россией и Украиной состоялось 7 сентября. На Украину вернулись в том числе режиссер Олег Сенцов и моряки, причастные к Керченскому инциденту, в Россию – журналист Кирилл Вышинский и ополченец Цемах, передает "Интерфакс".