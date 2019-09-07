На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, девочку нашли в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии. Ее срочно привезли в больницу, но медики не смогли ее спасти.

По данным журналистов, девочка родилась в России, но постоянно проживала на Кипре.