В Москве задержана бывшая участница Pussy Riot

Надежда Толоконникова – бывшая участница группы Pussy Riot – задержана в Москве и доставлена в ОВД Даниловского района. Вместе с ней были задержаны 14 ее знакомых, передает ТАСС. В отделении в настоящее время остаются 11 человек, включая Толоконникову.

Сообщается, что в полицию поступил звонок с сообщением о краже. Толоконникова и ее знакомые задержаны рядом с домом, о котором заявил звонивший. Все они были одеты в костюмы полицейских и судей. Формальный повод для задержания – проверка сообщения о краже.

В 2012 году участницы группы Pussi Riot – Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич – устроили скандальный "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя. Они были осуждены за хулиганство по мотивам религиозной ненависти и вражды.