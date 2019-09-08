В России начался Единый день голосования

В России сегодня — Единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут во всех регионах страны. Будут избраны около 47 тысяч депутатов и должностных лиц, передает телеканал "Россия 24".

Одними из первых на участки пришли жители Сахалина. Открылись избирательные участки и в Хабаровске. Там сегодня выбирают в том числе депутатов Законодательной думы.

Глав администраций выбирают в 17и регионах страны. Это город Санкт-Петербург, республики Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области.

Впервые избиратели получили возможность голосовать на выборах высших должностных лиц, находясь за пределами региона, на цифровых участках в Москве. В Ингушетии, по законодательству региона, главу республики выбирают депутаты Народного собрания из трех кандидатур, предложенных президентом России.

Выбирают и мэров трех административных центров. В столице Бурятии Улан-Удэ на пост главы города претендуют 6 человек. В Новосибирске — зарегистрировано 15 кандидатов, а в Чукотском автономном округе — на выборах главы Анадыря — 5 кандидатов.

В органы местного самоуправления избираются пять тысяч глав и депутатов. В 13 регионах — выбирают депутатов заксобраний. В Москве избирают думу седьмого созыва. 45 депутатов, причем все — по одномандатным округам.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — напротив, в бюллетенях только партсписки. Депутатский корпус обновится также в Севастополе, в республиках Алтай, Крым, Марий Эл, Татарстан и Тыва, а также в Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской и Тульской областях. В этих регионах голосуют и за одномандатников, и по партийным спискам. И еще в 29 регионах проходят дополнительные выборы депутатов заксобраний.

В столицах 22 регионов выбирают городские думы. Это республики Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Марий Эл и Северная Осетия-Алания. Забайкальский и Хабаровский края. Амурская, Брянская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тульская, Челябинская и Еврейская автономная области, а также три автономных округа — Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий.

Кроме того, в четырех регионах — Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях — проходят дополнительные выборы депутатов Государственной думы.

В выборах в Мосгордуму примет участие президент России Владимир Путин. В депутаты столичного парламента выдвинуты 233 кандидата, из них 171 — представители партий и 62 — самовыдвиженцы.