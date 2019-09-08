Хабиб Нурмагомедов: следующий соперник? Двойной чизбургер со стейком

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, победивший на турнире UFC 242 в Абу-Даби американца Дастина Порье, отшутился на вопрос о следующем сопернике.

"Следующий соперник? Двойной чизбургер с соком и стейком. Я хочу этого, – заявил Нурмагомедов, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Дайте мне несколько дней".

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником победителя поединка Нурмагомедов – Порье станет американский боец Тони Фергюсон.

Напомним, Хабиб "задушил" Порье в третьем раунде, тем самым во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC.