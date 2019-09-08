Макгрегор готов приехать в Москву для реванша с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор сообщил, что готов провести матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым в столице Российской Федерации.

"Назначайте мой матч-реванш в Москве", – написал Макгрегор в социальной сети Twitter.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019

Стоит отметить, за первый час пост ирландца лайкнули 66 тысяч человек, ретвитнули 17 тысяч человек. Еще пять тысяч оставили комментарий.

Напомним, в субботу, 7 сентября Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе. Впервые Хабиб защитил чемпионский пояс в октябре 2018, победив Макгрегора.