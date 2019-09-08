Выборы в Мосгордуму: Дмитрий и Светлана Медведевы отдали свои голоса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой отдали свои голоса на выборах в Мосгордуму на участке в "Шуваловской гимназии № 1448" на улице Довженко. Чета Медведевых уже более десяти лет голосует на избирательном участке, открытом в этой школе. В этом же учебном заведении в столичных Раменках в свое время сдавал ЕГЭ сын премьера Илья.

Присутствие главы российского кабинета министров не повлияло на ход голосования в гимназии, доступ избирателей на расположенные здесь участки открылся, как и положено, в 8 утра и не ограничивался.

Ранее свой голос на этих выборах отдал и президент РФ Владимир Путин.

Сегодня в России — Единый день голосования. Нынешняя избирательная кампания стала одним из самых масштабных за последние годы. Выборами разного уровня охвачены все 85 субъектов РФ. Кроме того, проходит порядка 50 местных референдумов. Жители столицы выбирают депутатов Мосгордумы, а жители Московской области — депутатов муниципальных образований региона.