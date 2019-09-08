14 человек задержаны при попытке проникновения на предприятие "Роскосмоса"

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья задержаны 14 человек, планировавших проникновение на территорию находящегося там Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Задержание произведено службой безопасности предприятия, входящего в госкорпорацию "Роскосмос".

По сообщению "Роскосмоса", накануне, 7 сентября, была задержана группа из трех человек, прибывших, как выяснилось в ходе предварительного разбирательства, чтобы сделать фотографии на крыше и внутри режимного объекта и разместить снимки в Интернете.

Задержанных передали сотрудникам полиции поселка Власиха Московской области. Следствие установило: ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы до 50 человек "с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий".

После этого утром 8 сентября на КПП и по периметру предприятия сотрудники службы безопасности и охраны "Роскосмоса" задержали сначала двух человек, а позднее — еще 12. Все задержанные отправлены в отдел полиции. О произошедшем поставлены в известность руководство "Роскосмоса" и правоохранительные органы.

НИЦ РКП — головной испытательный центр "Роскосмоса" по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.