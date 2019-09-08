В эфире украинского телеканала Катамадзе призналась россиянам в любви

Грузинская певица Нино Катамадзе в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1" прокомментировала свой отказ выступать в России и призналась в любви к российским поклонникам. Ведущая также спросила артистку, тяжело ли ей было принять такое решение. На что Катамадзе ответила, что какими сложными ни были отношения между странами, своих поклонников, живущих в России, она по-прежнему любит.

Выступая на летнем фестивале "Усадьба Jazz", певица заявила, что ее последний концерт в России из-за антироссийских акций в Тбилиси. Позднее были отменены все концерты Катамадзе, некоторые из них были запланированы на 2020 год. Также Катамадзе удалила записи своих выступлений и студийные концерты из каталогов большинства музыкальных сервисов, из соцсетей и мобильных приложений.

Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули антироссийские акции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", после чего Владимир Путин запретил прямое авиасообщение с Грузией.