МИД Украины поведал об "обязанностях оккупанта"

МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ местных выборов в Крыму и в Севастополе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что полуостров является временно оккупированной территорией Украины".

"Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины", — говорится в заявлении МИД, выдержки из которого приводит "Интерфакс".

В документе отмечается, что так называемые местные выборы в Крыму грубо нарушают как законодательство Украины, так и нормы международного права. Голосование на полуострове в украинском МИД считают незаконным и грозят ответственностью всем, кто причастен к организации и проведению выборов в Крыму.