МВД Крыма возглавил генерал-майор Каранда

Назначен новый министр внутренних дел Республики Крым, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Им стал генерал-майор Павел Каранда, ранее исполнявший обязанности главы ведомства.

Новому министру внутренних дел Крыма 55 лет, он родился в Омске, на службе в органах — с 1985 года. За его плечами работа в уголовном розыске, борьба с оргпреступностью и раскрытие особо тяжких преступлений в Мурманске и на Вологодщине. Каранда сменил на этом посту вышедшего на пенсию Олега Торубарова.